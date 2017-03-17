"Метц" благодаря автоголу обыграл "Бастию"

"Метц" с минимальным счетом переиграл "Бастию" в матче 30-го тура чемпионата Франции. Единственный гол в этой встрече на 46-й минуте в свои ворота забил защитник Жиль Сиони.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Метц" - "Бастия" - 1:0 (0:0)

Гол: Сиони, 46 - в своим ворота.

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт (Милан, 31), Бальиу, Коад, Манджек, Жуффр, Дукуре, Сарр (Нгюетт, 45), Диабате.

"Бастия": Лека, Маранж, Эль-Каутари, Сиони (Кейта, 59), Роз, Оньянге, Нанжис (Нгандо, 75), Каюзак, Сен-Максимен, Кулибали, Распентино.

Предупреждения: Сиони, 38. Бальиу, 50. Нгюетт, 69. Нгандо, 78.

Судья: Амель.

17 марта. Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".