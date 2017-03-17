"Метц" благодаря автоголу обыграл "Бастию"

"Метц" с минимальным счетом переиграл "Бастию" в матче 30-го тура чемпионата Франции. Единственный гол в этой встрече на 46-й минуте в свои ворота забил защитник Жиль Сиони.
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
"Метц" - "Бастия" - 1:0 (0:0)
Гол: Сиони, 46 - в своим ворота.
"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт (Милан, 31), Бальиу, Коад, Манджек, Жуффр, Дукуре, Сарр (Нгюетт, 45), Диабате.
"Бастия": Лека, Маранж, Эль-Каутари, Сиони (Кейта, 59), Роз, Оньянге, Нанжис (Нгандо, 75), Каюзак, Сен-Максимен, Кулибали, Распентино.
Предупреждения: Сиони, 38. Бальиу, 50. Нгюетт, 69. Нгандо, 78.
Судья: Амель.
17 марта. Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".