Менье сравнил Кавани с Индзаги

Защитник "ПСЖ" Тома Менье после матча чемпионата Франции с "Бордо" (2:0) похвалил форварда команды Эдинсона Кавани. Уругваец принес парижанам победу, оформив дубль в первом тайме.

– В команде никто не сомневался в Кавани, – цитирует AFP Менье. – Мне нравится смотреть за игрой этого форварда. Он много работает на команду. Знаю, что он способен быть эффективным в атаке. На этот раз Кавани забил два прекрасных гола. В сезоне у него уже 11 мячей. Это здорово. Мы просто должны давать ему вовремя мячи. Это классическая "девятка". Тот же Индзаги редко забивал голы, обводя по пять человек. Он всегда получал мяч в нужный момент. Ему нужно было вовремя рвануть, оценить ситуацию и оказаться перед воротами. Эта ловкость у Кавани есть. Это врожденное.