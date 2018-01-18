Менье – о свисте болельщиков в адрес Неймара: "Это неблагодарно, нам было стыдно"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье выразил мнение, что болельщики повели себя некорректно, освистав нападающего Неймара во время матча 21-го тура чемпионата Франции с "Дижоном" (8:0).

Форвард, который в этой встрече забил четыре гола и дважды ассистировал партнерам по команде, пробил пенальти, не дав сделать это Эдинсону Кавани.

– Это было неблагодарно со стороны болельщиков. Мы каждый раз восхищаемся, когда Неймар касается мяча, – приводит ESPN слова Менье. – Было немного стыдно, потому что он проделал много работы, которая шла на благо команды.

Было бы честно, если бы он дал пробить пенальти Кавани. Но он взял мяч и забил. Эдинсон ничего не сказал, потому что знает, что 11-метровые пробивает Неймар.

Фанаты "ПСЖ" освистали Неймара, не давшего Кавани пробить пенальти