Мемфис Депай: "Нельзя портить атмосферу между игроками "Лиона" и болельщиками"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай выразил разочарование ничьей в матче чемпионата Франции с "Реймсом" (1:1). Он посетовал на множество упущенных моментов.

– Мы играли не очень хорошо, – цитирует AFP Депая. – Пропустили гол и не реализовали много моментов. Нужно лучше исполнять их. Необходимо сохранять позитивный настрой, потому что впереди много матчей. Нельзя создавать негативную атмосферу между нами и болельщиками. Нужно тоньше читать игру. Безусловно, мы разочарованы этим результатом.