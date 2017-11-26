Мбаппе - в стартовом составе "ПСЖ" на матч против родного "Монако"

Стали известны составы "Монако" и "ПСЖ" на матч 14-го тура чемпионата Франции. С первых минут на поле появится форвард парижан Кильян Мбаппе. Дял него эта игра станет первой против "Монако", в котором он начинал карьеру.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Монако": Субашич - Раджи, Жемерсон, Глик, Жорже - Тилеманс, Фабинью, Жоау Моутинью, А. Туре - Б. Кейта, Фалькао.

Запасные - Бенальо, Сидибе, Н'Дорам, Геззаль, Каррильо, Диакаби, Маркуш Лопеш.

"ПСЖ": Ареола - Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кюрзава - Верратти, Рабьо, Дракслер - Мбаппе, Кавани, Неймар.

Запасные - Трапп, Кимпембе, Менье, Берчиче, Ло Сельсо, Пасторе, Ди Мария.

Матч "Монако" - "ПСЖ" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.