Мбаппе сменил игровой номер в "ПСЖ" в честь Роналду

Стала известна причина по которой нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе решил сменить игровой номер. По информации Le Parisien, с сезона-2018/19 форвард будет выступать за парижан под 7-м, а не 29-м номером, выбрав эту цифру в честь Криштиану Роналду.

33-летний португалец, который этим летом перешел из "Реала" в "Ювентус", в детстве был любимым игроком Мбаппе.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи. На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира - в семи матчах он забил 4 гола.