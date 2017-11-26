Мбаппе промахнулся по пустым воротам в матче против "Монако"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе не смог забить в пустые ворота "Монако". Француз вышел один на один с Даниелем Субашичем, на скорости пробросил мяч мимо голкипера, но не попал в ближний угол.

Напомним, Мбаппе появился на поле с первых минут. Для него эта игра станет первой против "Монако", в котором он начинал карьеру. Летом текущего года он был арендован парижанами с обязательным выкупом за 180 миллионов евро.