Мбаппе промахнулся по пустым воротам в матче против "Монако"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе не смог забить в пустые ворота "Монако". Француз вышел один на один с Даниелем Субашичем, на скорости пробросил мяч мимо голкипера, но не попал в ближний угол.
Напомним, Мбаппе появился на поле с первых минут. Для него эта игра станет первой против "Монако", в котором он начинал карьеру. Летом текущего года он был арендован парижанами с обязательным выкупом за 180 миллионов евро.
When you have over 100 million euros shooting at an almost open net, you don't expect this to happen.#ASMPSG #Mbappé pic.twitter.com/bW5BBqzFGu– fuboTV (@fuboTV) 26 ноября 2017 г.