Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии France Football

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе признан лучшим французским футболистом 2018 года по версии журнала France Football.
Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de l'année France Football ! 👏 pic.twitter.com/gH2yd73ACe– #ballondor (@francefootball) 25 декабря 2018 г.
20-летний форвард в 2018 году выиграл чемпионат Франции, а также стал чемпионом мира в составе своей национальной команды.
В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативных передачи.
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