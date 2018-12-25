16:49 | Футбол — Франция

Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии France Football

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции  Кильян Мбаппе признан лучшим французским футболистом 2018 года по версии журнала France Football. 

20-летний форвард в 2018 году выиграл чемпионат Франции, а также стал чемпионом мира в составе своей национальной команды. 

В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативных передачи.

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