Мбаппе принял участие в презентации третьей формы "ПСЖ"

"ПСЖ" презентовал третий комплект формы на сезон-2017/18. Новая экипировка для выступлений в Лиге чемпионов выполнена в черном цвете.
Отметим, что в презентации приняли участие Маркиньюс, Эдинсон Кавани, а также два новичка парижан - Неймар и Кильян Мбаппе. В межсезонье бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро, француз был арендован у "Монако" до конца сезона, сумма сделки составила 150 миллионов.
A la conquête de l'Europe ⚽ ✔– PSG Officiel (@PSG_inside) 1 сентября 2017 г.
Découvrez le nouveau maillot third 👕
🔴🔵 #PlayParis pic.twitter.com/c2gwzpqYcO