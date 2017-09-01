Мбаппе принял участие в презентации третьей формы "ПСЖ"

"ПСЖ" презентовал третий комплект формы на сезон-2017/18. Новая экипировка для выступлений в Лиге чемпионов выполнена в черном цвете.

Отметим, что в презентации приняли участие Маркиньюс, Эдинсон Кавани, а также два новичка парижан - Неймар и Кильян Мбаппе. В межсезонье бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро, француз был арендован у "Монако" до конца сезона, сумма сделки составила 150 миллионов.