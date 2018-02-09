Мбаппе получил дисквалификацию на 2 матча за первую красную карточку в карьере

Нападающий "ПСЖ"​ Кильян Мбаппе за удаление в матче 1/2 финала Кубка лиги против "Ренна" (3:2) был дисквалифицирован на 2 матча условно, сообщает пресс-служба Профессиональной лиги Франции. 19-летний француз одну игру уже пропустил (против "Лилля". - Прим. "СЭ"), поэтому не сможет сыграть со "Страсбуром" 17 февраля, так как решение вступает в силу во вторник.

Напомним, Мбаппе на 63-й минуте встречи с "Ренном" грубо сыграл против соперника в центре поля. Главный арбитр встречи Микаэль Лесаж хотел показать игроку желтую карточку, но после просмотра повтора инцидента удалил игрока.

Мбаппе впервые в карьере получил красную карточку, помогла система ВАР. Видео