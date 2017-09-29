Мбаппе поддержал Менди, который получил травму колена

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе написал в на своей странице в Твиттере слова поддержки защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, в связи с чем он пропустит несколько месяцев.

"Выражаю тебе слова поддержки в этом трудном испытании, мой друг. Скоро ты вернешься. Знай, что тебя все поддерживают", - написал Мбаппе в Твиттере.