Мбаппе поддержал Менди, который получил травму колена

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе написал в на своей странице в Твиттере слова поддержки защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, в связи с чем он пропустит несколько месяцев.
"Выражаю тебе слова поддержки в этом трудном испытании, мой друг. Скоро ты вернешься. Знай, что тебя все поддерживают", - написал Мбаппе в Твиттере.
Gros soutien à toi mon ami dans cette épreuve difficile je sais que tu vas y arriver et sache que tout le monde est avec toi ❤ @benmendy23 pic.twitter.com/cHAOvF8Xsy– Kylian Mbappé (@KMbappe) 29 сентября 2017 г.