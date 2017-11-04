Мбаппе побил рекорд Бензема

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отличился в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Анже". Футболист забил свой 19-й гол в национальных первенствах и побил рекорд форварда "Реала" Карима Бензема (18), который ранее выступал за "Лион". Таким образом, Мбаппе стал самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе выступал за "Монако". Летом этого года форвард перешел в "ПСЖ" на правах аренды с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 2 гола.