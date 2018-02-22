Мбаппе отобедал с президентом Франции в компании Дрогба и Веа

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе был приглашен на обед к президенту Эммануэлю Макрону в среду по поводу приезда новоизбранного президента Либерии Джорджа Веа, который ранее был футболистом. Также в Елисейский дворец были приглашены посол чемпионата Франции Дидье Дрогба, министр спорта страны Лаура Флессел и глава федерации футбола страны Ноэль Ле Грэ.

- Я многому научился во время этого обеда, это действительно богатый опыт, - цитирует RMC Мбаппе. - Мы обсудили важные для меня темы, хоть я и француз, у меня есть африканские корни. Для меня важно развитие спорта в Африке, и если я могу помочь, то сделаю это с удовольствием. В Африке многое предстоит сделать, я направлю всю свою энергию, чтобы максимально помочь. Конечно, сейчас я не могу сделать слишком много, так как являюсь футболистом, но я буду инвестировать средства.