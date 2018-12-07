Мбаппе - о Зидане: "У него такая харизма, что кажется, будто перед тобой стоят 15 человек"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что считает бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана очень харизматичным человеком.

- Он - выдающаяся личность, - приводит слова Мбаппе France Football. - Я познакомился с ним не так давно, но при этом чувствовал себя очень маленьким человеком. У него такая харизма, что кажется, будто перед тобой стоят 15 человек. Это тяжело. Встретиться с ним еще раз? Я был бы не против.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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