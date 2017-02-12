23:53 | ФУТБОЛ — Франция

Мбаппе не хочет покидать "Монако", несмотря на интерес "МЮ" и "Арсенала"

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе хочет продолжать выступать за монегасков. 18-летний француз, которым интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", в интервью RMC заявил, что он наслаждается временем в княжеском клубе и ему нравится учиться у таких игроков, как Радамель Фалькао. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2019 года.

В текущем сезоне Мбаппе в 23 матчах забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. В среднем каждые 53 минуты, проведенные на поле, молодой француз записывает на свой счет результативное действие.

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Материалы REN-TV

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