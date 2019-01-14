Мбаппе может стать новым Пеле. Об этом заявил сам Пеле

Трехкратный чемпион мира Пеле высказался в адрес нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. По его словам, игрок может достить еще больших высот и сравняться с самим Пеле.

- Он выиграл чемпионат мира в девятнадцать, мне было семнадцать, - приводит France Football слова Пеле. - Кто-то думает, что я пошутил, когда сказал, что он почти сравнялся со мной, но это не шутка. Я думаю, что он может стать новым Пеле.

Напомним, что 20-летний француз занял четвертое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча". Примечательно, что Мбаппе выиграл также Копа Трофи – награду молодому игроку года, учрежденную France Football в 2018-м году.

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