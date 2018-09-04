Мбаппе может пропустить 5 матчей

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, получивший красную карточку в матче 4-го тура Лиги 1 против "Нима" (4:2), может пропустить 5 матчей. 19-летний француз может пропустить игры против "Сент-Этьена", "Ренна", "Реймса", "Ниццы" и "Лиона".

Решение по дисквалификации будет принято дисциплинарным комитетом ПФЛ на ближайшем заседании.

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