Мбаппе молится за Салу

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе опубликовал фото с игроком Эмилиано Салой. 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.

Поисковая операция британцев и французов 22 января длилась 15 часов и была прервана из-за наступления темноты. На данный момент Сала признан мертвым.

Мбаппе к совместному снимку приложил эмодзи в виде сложенных в молитве рук.