Мбаппе - лучший игрок апреля в лиге 1

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе признан лучшим игроком апреля в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). 18-летний француз набрал 55 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Ниццы" Жана-Микаэля Сери, набравших 34 и 16 процентов соответственно. В прошлом месяце Мбаппе принял участие в трех матчах и 2 гола, которые стали победными в играх с "Тулузой" и "Лионом".

Во втором по силе дивизионе страны лучшим игроком был признан нападающий "Страсбура" Халид Бутаиб, который в апреле забил 4 гола в 5 матчах.