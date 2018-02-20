Мбаппе и Дрогба приглашены на встречу Макрона и президента Либерии Джорджа Веа

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе приглашен на встречу президента Франции Эммануэля Макрона и нового президента Либерии Джорджа Веа. Также встречу предложено посетить президенту ФИФА Джанни Инфантино и бывшему капитану сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.

Встреча глав государств состоится 21 февраля в Париже.

Веа был профессиональным футболистом, выступал в таких клубах, как "Монако", "ПСЖ", "Марсель", "Милан", а в 1995 году стал первым обладателем "Золотого мяча" не из Европы, после изменения правил голосования.

Веа - президент Либерии. Как так?