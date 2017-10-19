Мбаппе хотел играть в "Барселоне", но переход сорвался из-за Бартомеу?

Агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья заявил, что в летнее трансферное окно нападающий Кильян Мбаппе мог перейти не в "ПСЖ", а в "Барселону". По его словам, 18-летний форвард мечтал продолжить карьеру в каталонском клубе, поскольку хотел играть в одной команде с Лионелем Месси.

- Мбаппе мог перейти в "Барселону" за 120-130 миллионов евро, - цитирует COPE Мингелью. - Я беседовал с отцом Кильяна об этом и знаю, что он хотел играть с Месси. Он говорил, что хочет играть только за каталонцев. Он не хотел переходить в "Реал", потому что там есть Роналду, Бэйл и Бензема.

Но с Хосепом Марией Бартомеу сложно вести переговоры. Я предупреждал его, что переход Неймара в "ПСЖ" - решенный вопрос, подталкивая его купить Мбаппе.

Напомним, нападающий летом перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды с последующим обязательством выкупа за 180 миллионов евро. В 8 матчах этого сезона в составе парижан Мбаппе забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.