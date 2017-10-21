Мбаппе, Дембеле и Жезус - претенденты на премию Golden Boy

Стали известны три футболиста, претендующих на премию Golden Boy. Награда вручается лучшему игроку (до 21 года) Европы. В списке номинантов оказались нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, форвард "Барселоны" Усман Дембеле и игрок "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

В прошлом сезоне награда досталась полузащитнику "Баварии" Ренату Санчешу, который сейчас выступает за "Суонси" на правах аренды. Обладатель награды по итогам 2017 года станет известен 23 октября.