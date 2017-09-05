Мбаппе – болельщикам "Монако": "Вы можете ненавидеть меня, но я вас люблю"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе написал послание болельщикам "Монако", которые критиковали игрока за его переход в парижский клуб. 18-летний француз перешел в "ПСЖ" на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов.
– Я знаю, что некоторые из вас не понимают мой выбор и злятся. Я все понимаю, – приводит BBC слова Мбаппе. – Но я не изменился, и мои ценности остались прежними: скромность, простота и уважение. Вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я люблю вас.
À MES AMIS MONÉGASQUES 🇮🇩👍🏽 pic.twitter.com/c33n6Q9adh– Kylian Mbappé (@KMbappe) 4 сентября 2017 г.
oleg.bob
Молодец! Не по годам умный мальчик!
08:45