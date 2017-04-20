Матюиди сменит "ПСЖ" на "Манчестер Юнайтед"?

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди может сменить клубную прописку, утверждает Le Parisien. Хавбек хочет покинуть команду из-за ухудшившихся отношений с руководством, которое предлагало ему продлить контракт с уменьшением зарплаты почти в два раза.

Представитель игрока Мино Райола готов найти ему новый клуб, выступающий в чемпионате Англии или Испании. Предполагается, что одна из команд, которой предложат подписать 30-летнего француза, - "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Матюиди провел в составе парижан 45 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал одну голевую передачу.