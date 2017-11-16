Матье завершил карьеру в сборной Франции

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье объявил о завершении международной карьеры. 34-летний француз провел 5 матчей в составе сборной Франции, дебютировав в национальной команде в ноябре 2011 года.

- У меня больше нет мотивации к продолжению борьбы за место в сборной Франции, - цитирует L'Equipe Матье. - Мне будет 35 лет в 2018 году, поэтому предпочитаю уступить место молодым игрокам. Даже если бы мне было 25 лет, я не хотел бы возвращаться, потому что были некоторые вещи, о которых не хочу говорить.