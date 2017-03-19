11:08 | ФУТБОЛ — Франция

Матье Вальбуэна: "За кого бы я ни играл, на стадионе "ПСЖ" меня всегда будут освистывать"

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Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна в преддверии гостевой игры 30-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" отметил, что не удивлен плохим отношением к себе со стороны поклонников столичного клуба. Экс-хавбек "Марселя" и "Динамо" подчеркнул, что ему нравится играть против "ПСЖ".

– Мой переход в "Лион" ничего не изменил, меня всегда будут освистывать на "Парк де Пренс" (улыбается), – цитирует Le10sport Вальбуэна. – В этом нет ничего шокирующего. Мне нравится принимать участие в таких больших противостояниях. Для этого я и переходил в "Лион".

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Материалы REN-TV

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