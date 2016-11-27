17:39 | ФУТБОЛ — Франция

Матье Вальбуэна: "Я не завязал со сборной Франции"

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Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна признался, что нынешний год стал для него одним из худших в карьере. Хавбек потерял место в сборной Франции, получил несколько травм, подвергался критике болельщиков.

– 2016 год получился очень сложным, – цитирует L’Equipe Вальбуэна. – Постоянные травмы сопровождали меня. Иногда это выглядело как катастрофа. Еще эти слухи о моей смерти. Я не обращал на них внимания, потому что люди, их распространяющие, не заслуживают того, чтобы о них говорили. Покину ли "Лион"? В футболе все возможно. Но не думаю, что это случится зимой. Конечно, было грустно, когда не попал в сборную Франции. Соврал бы, если бы сказал иначе. И я еще не завязал со сборной. По-прежнему надеюсь туда вернуться.

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