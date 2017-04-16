Матье Вальбуэна: "Скандал! Такого на футболе быть не должно!"

Игроки "Лиона" осудили инциденты, произошедшие на матче 33-го тура чемпионата Франции с "Бастией". Напомним, матч был отменен из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков "Лиона". Причем первая атака состоялась до игры, отложенной на 50 минут, а вторая – во время перерыва.

– Скандал! Футбол – это игра, которая должна объединять, – написал в своем "Твиттере" полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна. – Такого поведения просто быть не должно!

С ним согласились его одноклубники Александр Ляказетт и Корантен Толиссо, назвавшие произошедшее "позором".

S.C.A.N.D.A.L.E.U.X. !!! le foot reste avant tout un jeu fait pour rassembler...de tels comportements ne devraient jamais exister !! 😔😡😔😡 – Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 16 апреля 2017 г.

Pfffff honteux !!!

Nimporte quoi !!!! 😡😠😡😠 – Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 16 апреля 2017 г.