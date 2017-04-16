21:14 | ФУТБОЛ — Франция

Матье Вальбуэна: "Скандал! Такого на футболе быть не должно!"

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Игроки "Лиона" осудили инциденты, произошедшие на матче 33-го тура чемпионата Франции с "Бастией". Напомним, матч был отменен из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков "Лиона". Причем первая атака состоялась до игры, отложенной на 50 минут, а вторая – во время перерыва.

– Скандал! Футбол – это игра, которая должна объединять, – написал в своем "Твиттере" полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна. – Такого поведения просто быть не должно!

С ним согласились его одноклубники Александр Ляказетт и Корантен Толиссо, назвавшие произошедшее "позором".

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