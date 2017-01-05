Матье Вальбуэна: "Сделаю все, чтобы вернуться в сборную Франции"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна отметил, что не теряет надежды вернуться в сборную Франции. Хавбек не играл за сборную с 11 октября 2015 года. По его словам, это случилось из-за скандала с шантажом Вальбуэна, к которому был причастен форвард "Реала" Карим Бензема, также выпавший из обоймы сборной. Также бывший игрок "Динамо" добавил, что со времен этой истории он не общался с Бензема.

– Я не заслуживаю того, чтобы все так закончилось, – цитирует Вальбуэна RTL. – Я не говорил, что отсутствие в сборной несправедливо. Я могу понять решение тренера. Единственное, что я хочу сказать, это то, что я не сдамся. Я не боюсь, если так и не вернусь в сборную, так как это жизнь. Особенно учитывая то, что я уже сделал для сборной. Я всегда играл хорошо. У меня за плечами два чемпионата мира и один чемпионат Европы. Однако эта история закончилась слишком внезапно. Я сделаю все, чтобы вернуться.