Матье Вальбуэна: "Пропустил Euro-2016 из-за скандала с моим шантажом"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна в эфире телеканала Canal+ перед матчем чемпионата Франции с "ПСЖ" выразил свое мнение о том, почему его не вызвали в сборную Франции на Euro-2016. По его словам, это случилось из-за скандала с шантажом Вальбуэна, к которому был причастен форвард "Реала" Карим Бензема, также выпавший из обоймы сборной.

– Я оставил в прошлом эту историю, – отметил Вальбуэна. – Считаю, что этот инцидент стал причиной моего отсутствия на Euro. Если бы не было этой истории, то я имел бы большие шансы попасть на турнир в составе сборной Франции. Но я себя не жалею, мне нужно двигаться вперед. Никакой обиды по отношению к Бензема нет. Будущее все покажет.