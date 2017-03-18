23:14 18 марта | ФУТБОЛ — Франция

Матье Вальбуэна: "Продолжаю верить в возвращение в сборную Франции, несмотря на возраст"

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Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна признался, что не теряет надежд на возвращение в сборную Франции. 32-летний француз с октября 2015 года не играет за национальную команду.

- У меня нет никакого разочарования от непопадания в сборную Франции, - цитирует L'Equipe Вальбуэна. - Очень приятно играть в таких матчах, как в четверг в Риме ("Лион" по сумме двух встреч переиграл "Рому" в 1/8 финала Лиги Европы. - Прим. "СЭ"). Честно, я продолжаю верить в возвращение в сборную Франции, поскольку есть слабая надежда. Я до сих пор амбициозен. Чувствую себя хорошо физически в своей тарелке хочу работать, чтобы вернуться в национальную команду, несмотря на возраст. Иногда вы должны быть терпеливы, даже если возникли проблемы.

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Материалы REN-TV

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