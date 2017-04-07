Матье Вальбуэна: "Можете назвать меня мазохистом, но мне нравится, когда есть ненависть на стадионе"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна признался, что ему нравится, когда фанаты соперника испытывают ненависть к нему во время матчей. Также он признался, что рад тому, что в 1/4 финала Лиги Европы его команде предстоит сыграть с "Бешикташем".

- Я сильнее, чем проблемы, критики и недоброжелатели, - цитирует L'Equipe Вальбуэна. - Я стал гораздо сильнее психологически. Вы скажете, что я сумасшедший или мазохист, но мне нравится, когда есть ненависть на стадионе, давление во время матча. Это мотивирует меня еще больше. Яркий тому пример: после победы над "Ромой" (в 1/8 финала Лиги Европы. - Прим. "СЭ") я сказал: "Хочу в соперники "Бешикташ". Потому что в этом противостоянии будет жарко! Я уже играл с "Бешикташем" и "Фенербахче", и мне нравится атмосфера.