Матье Вальбуэна: "Давно уже не думаю о конфликте с Бензема"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна заявил, что не думает о конфликте с нападающим "Реала" Каримом Бензема. Форвард является фигурантом дела о шантаже экс-футболиста "Динамо".

- Прошлый сезон был ужасным, - сказал Вальбуэна в эфире France 2. - Сделаю все, чтобы добиться успеха в "Лионе". Это отличный клуб. Был удивлен, когда был помещен в список трансферов. Ситуация с Бензема? Это было не просто. Сейчас у меня нет никаких жалоб. Мы не встречались с ним давно. Откровенно говоря, я не думал об этом с конца Euro-2016. Смотрел все матчи сборной Франции. Эта команда очень важна для меня.