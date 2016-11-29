17:50 | ФУТБОЛ — Франция

Матчи 15-го тура лиги 1 начнутся с минуты молчания

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Матчи 15-го тура чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба турнира. Также с минуты молчания начнутся встречи 17-го тура второго по силе дивизиона страны.

Игроки бразильского клуба попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом

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