Матч "Ницца" - "Сент-Этьен" могут провести в воскресенье

Игру между "Ниццей" и "Сент-Этьеном", которую ранее было решено перенести с пятницы, 14 декабря, могут провести спустя два дня, в воскресенье. Об этом сообщает официальный сайт "Ниццы".

Отмечается, что перенос был сделан по просьбе префектура департамента Французских Альп в связи с тем, что полиция не сможет обеспечить безопасность на матче, так как она будет занята работой на протестах против повышения цен на топливо.

Игра может состояться в воскресенье, в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что, помимо этой встречи, было решено перенести еще один матч 18-го тура Лиги 1 - игру между "Нантом" и "Монпелье".