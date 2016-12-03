Матч "Метц" - "Лион" отменен из-за попадания петарды в голкипера гостей

Матч 16-го тура между "Метцем" и "Лионом" отменен из-за беспорядков на трибунах. На 29-й минуте встречи в составе хозяев отличился Готье Эн, после чего на поле была брошена петарда, которая попала в голкипера гостей Антони Лопеша. Бригада арбитров увела футболистов в подтрибунные помещения, а пострадавший был отправлен в больницу на медосмотр.

Во время паузы на стадионе прозвучало объявление, что игра будет возобновлена. Но на поле так никто и не появился в течение 45 минут. По регламенту французского чемпионата, в случае такой задержки игра отменяется. Решение по этой встрече будет принимать Федерация футбола франции.