Матч "Метц" - "Лион" отменен из-за попадания петарды в голкипера гостей

Матч 16-го тура между "Метцем" и "Лионом" отменен из-за беспорядков на трибунах. На 29-й минуте встречи в составе хозяев отличился Готье Эн, после чего на поле была брошена петарда, которая попала в голкипера гостей Антони Лопеша. Бригада арбитров увела футболистов в подтрибунные помещения, а пострадавший был отправлен в больницу на медосмотр.
Во время паузы на стадионе прозвучало объявление, что игра будет возобновлена. Но на поле так никто и не появился в течение 45 минут. По регламенту французского чемпионата, в случае такой задержки игра отменяется. Решение по этой встрече будет принимать Федерация футбола франции.
.@FCMetz 1-0 #OL– OL_Plus (@OL_Plus) 3 декабря 2016 г.
Match intererompu, Lopes sonné par un petard en prend un second
(30e mn)#TeamOL #FCMOL pic.twitter.com/D1HXl3Z2Uw
_Я_против_Астротерфа_
долбаные нигеры
23:48
fr0l
Мужики!
23:47
harya88
Технарь Метцу должен быть
23:42
никнейм1
Вот и Франция!
23:40