Матч "Марсель" - "Бордо" перенесен из-за протестов во Франции

Лига 1 объявила на своем официальном сайте, что матч 18-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Бордо" перенесен на неопределенный срок. Такое решение принято по просьбе полиции, которая не сможет обеспечить безопасность во время игры, поскольку силы правоохранительных органов направлены на работу на митингах и протестах, охвативших многие города Франции.

Ранее по той же причине были отменены многие матчи 17-го тура, а также не состоятся игры 18-го тура между "Каном" и "Тулузой", "Нантом" и "Монпелье".