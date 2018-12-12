Матч "Марсель" - "Бордо" могут перенести по просьбе полиции

Матч 18-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Бордо" может быть перенесен. Об этом попросила местная полиция.

"Столь крупный матч потребует мобилизации 450 полицейских, очевидно, что в условиях террористической угрозы и множества манифестаций мы предпочитаем иметь под рукой сотрудников для защиты населения", - приводит заявление полицейских издание "Provence".

Отмечается, что полиция других южных департаментов Франции также будет просить о переносе спортивных соревнований на более поздний срок.

Ранее была отложена еще одна игра "Марселя". Матч с "Сент-Этьеном", который должен был пройти 9 декабря, состоится 16 января.

Во Франции сейчас проходят массовые протесты "желтых жилетов", вызванные ростом цен на бензин. В частности, в Париже на минувших выходных произошли массовые беспорядки. Правительство заморозило рост цен на топливо на ближайшие полгода, но протесты по-прежнему продолжаются.