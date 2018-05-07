Матч "Генгам" - "Марсель" перенесен из-за финала Лиги Европы

Матч 37-го тура чемпионата Франции "Генгам" - "Марсель" перенесен с 12 на 11 мая, сообщает Reuters.

Сообщается, что такое решение было принято лигой в интересах гостей, чтобы у команды было больше времен на отдых перед финалом Лиги Европы. Финал пройдет в Лионе 16 мая, французской команде будет противостоять "Атлетико".

Таким образом, матч "Генгама" и "Марселя" состоится 11 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.