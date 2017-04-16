Матч "Бастия" - "Лион" отменен из-за стычек болельщиков и игроков

Матч 33-го тура чемпионата Франции между "Бастией" и "Лионом" не будет доигран. В перерыве встречи случилась потасовка с участием болельщиков корсиканской команды, проникших на поле, и игроков "Лиона". Во время перерыва происходило обсуждение дальнейшей судьбы встречи. По данным L’Equipe, "Лион" отказался возобновлять игру.

Еще перед матчем во время разминки на игроков "Лиона" напали фанаты "Бастии". Из-за этого встреча была отложена на 50 минут.