Мать Рабьо требует от "Барселоны" 5 миллионов евро за подписание контракта с ее сыном

Мать и агент полузащитника "ПСЖ" Вероника Рабьо решила внести изменения в достигнутые ранее договоренности о переходе ее сына Адриена в каталонский клуб, информирует Paris United.

Она просит от руководства "Барселоны" дополнительные 5 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Таким образом, он составит 15 миллионов. Помимо этого, ранее стала известна зарплата, которую футболист будет получать в составе сине-гранатовых: она равна 10 миллионам евро за сезон. Отмечается, что Вероника Рабьо надеется на то, что руководство "блауграны" пойдет ей навстречу, так как ей быстро удалось достичь принципиальной договоренности о переходе 23-летнего Адриена в "Барселону".

Также на игрока претендует "Тоттенхэм", готовый ему предложить 8 миллионов евро без подписного бонуса.

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