Мать Неймара хочет, чтобы ее сын перешел из "ПСЖ" в "Реал"

Мать форварда "ПСЖ" Неймара Надин Сантос считает, что ее сыну необходимо сменить клуб и перейти в "Реал".

- Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики "ПСЖ" освистывали его", - цитирует мать футболиста AS. - ОН должен как можно скорее покинуть Париж. Он перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" - "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале".

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель убедил бразильца остаться в команде.