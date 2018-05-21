Мать Неймара хочет, чтобы ее сын перешел из "ПСЖ" в "Реал"

Мать форварда "ПСЖ" Неймара Надин Сантос считает, что ее сыну необходимо сменить клуб и перейти в "Реал".
- Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики "ПСЖ" освистывали его", - цитирует мать футболиста AS. - ОН должен как можно скорее покинуть Париж. Он перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" - "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале".
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель убедил бразильца остаться в команде.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2017-2018/
баламошка
shpasic а чего хочет баламошка?//////////////"Одно кольцо, чтоб править всеми"©))
22:14
П_о_в_а_р_
Желание мамы свято.
22:05
Храбрец*
Беда футболисту родиться в семье футбольных агентов.....
22:02
Aha
а собака хочет, чтоб он рекламировал корм для неё
22:00
shpasic
а чего хочет баламошка?
21:56
Albertozi
А бабушка что бы в Спартак))
21:54