21:46 | Футбол — Франция

Мать Неймара хочет, чтобы ее сын перешел из "ПСЖ" в "Реал"

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Мать форварда "ПСЖ" Неймара Надин Сантос считает, что ее сыну необходимо сменить клуб и перейти в "Реал".

- Мой сын покинул такой клуб, как "Барселона" и сделал рискованный выбор, перейдя в "ПСЖ", который борется за то, чтобы войти в число великих европейских клубов. Поэтому я не понимаю, почему болельщики "ПСЖ" освистывали его", - цитирует мать футболиста AS. - ОН должен как можно скорее покинуть Париж. Он перешел в команду, чтобы сделать ее сильнее, а получает такой прием. Это неприятно. Во время матча "Барселона" - "Реал" в Майами игроки "Реала" очень хорошо отнеслись к нему, как будто они из одной команды. Они сказали, что ждут его в "Реале".

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель убедил бразильца остаться в команде.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

shpasic а чего хочет баламошка?//////////////"Одно кольцо, чтоб править всеми"©))

22:14

П_о_в_а_р_

Желание мамы свято.

22:05

Храбрец*

Беда футболисту родиться в семье футбольных агентов.....

22:02

Aha

а собака хочет, чтоб он рекламировал корм для неё

22:00

shpasic

а чего хочет баламошка?

21:56

Albertozi

А бабушка что бы в Спартак))

21:54

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