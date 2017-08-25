Марсело Бьельса: "Журналисты ищут конфликт там, где его нет"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса раскритиковал журналистов во время пресс-конференции. Аргентинец подвергся критике после двух поражений подряд.

– Извините меня, но я уже 30 лет толкую намерения журналистов, – цитирует AFP Бьельсу, которого разозлил вопрос о физическом состоянии игроков. – Я уже знаю, кто хочет поговорить о футболе, а кто не хочет. Лица и жесты являются индикаторами. Вы не знаете, как интерпретировать данные. Вы ищите конфликт там, где его нет. Когда нет информации, вы создаете информацию, пытаясь сталкивать людей друг с другом. Ваша цель – внести раздрай в команду. Это разрушительный процесс.