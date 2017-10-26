Марсело Бьельса: "Вылет из Кубка лиги имел бы пагубный эффект для "Лилля"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса рад, что его команда смогла пробиться в 1/8 финала Кубка лиги, обыграв по пенальти "Валансьен". По мнению аргентинца, эта победа поможет обрести уверенность его команде, которая идет на предпоследнем месте в чемпионате Франции.

- Продолжение нашего путешествия будет стимулировать команду и повышать нашу уверенность, - цитирует L'Equipe Бьельсу. - В нынешней ситуации победа была важна, потому что у нас много проблем, нельзя ошибиться. Иногда число ошибок становится ниже, если команда находится в лучшем психологическом состоянии. Возможно, это поможет нам в следующих матчах. Вылет имел бы пагубный эффект.