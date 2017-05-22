Марсело Бьельса возглавил "Лилль". ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:22 | ФУТБОЛ — Франция

Марсело Бьельса возглавил "Лилль"

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Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Марсело Бьельса возглавил "Лилль", сообщает официальный сайт клуба. Специалист подписал контракт, который рассчитан до конца сезона-2017/18. Он уже находится в расположении команды.

23 мая руководство французского клуба организует пресс-конференцию, на которой представит нового тренера.

61-летний аргентинец возглавлял "Марсель" с 2014 по 2015 год.

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