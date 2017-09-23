Марсело Бьельса: "Сожалею о цене, которую игрокам пришлось заплатить за нынешнюю реальность"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса признался, что разочарован очередным поражением своей команды и тем, что не оправдывает ожиданий фанатов. "Доги" в матче 7-го тура чемпионата Франции на своем поле с крупным счетом уступил "Монако" (0:4).

- Невозможно не переживать, - цитирует L'Equipe Бьельсу. - Я чувствую ответственность за сложившуюся ситуацию и действительно сожалею о цене, которую игрокам пришлось за нынешнюю реальность.

В матче с "Монако" мы уступали на всех уровнях. Ни при каких обстоятельствах мы не смогли достигнуть высоты нашего соперника. У нас было хорошее движение, но у "Монако" оно было качественнее. Мы пытались избежать ошибок, но нам это не удалось. Все, что мы пытались сделать, было нейтрализовано монегасками.