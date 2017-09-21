Марсело Бьельса: "Российский адвокат владельца "Марселя" сказал мне, что зарплата будет снижена, поэтому я ушел из клуба"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса, который ранее работал в "Марселе", рассказал о причинах ухода из стана провансальцев. Аргентинский специалист подал в отставку за 3 дня до начала сезона во Франции прошлым летом.

- Проблема в том, что СМИ ничего не знают, поэтому распространяют слухи, - цитирует Get French Football News Бельсу. - На днях бывший президент "Марселя" сказал, что я покинул клуб, потому что я не мог справиться с давлением. Всегда буду помнить имя этого президента. Глава клуба после одной из игр, когда находился под влиянием алкоголя, начал кричать моему тренерскому штабу: "Мексика, Мексика, Мексика, Мексика!". Он намекал, что я собираюсь тренировать сборную Мексики, поэтому я подал в отставку. Президент мексиканской федерации футбола тогда звонил мне, но я не ответил, так как любой мог связать мой уход с другой работой. Уход из "Марселя" за три дня до начала сезона объясняется тем, что адвокат владельца "Марселя", русский мужчина и еще один человек по имени Филипп Перес сказали мне, что у меня будет 10-процентное снижение зарплаты, при этом не приводя никаких аргументов: "Но не принимайте это близко к сердцу, потому что это касается не вас. Мы снизим зарплату тренерскому штабу на 10 процентов". Я ответил следующее:" Вы уверены в том, что делаете? Вы представляете президента и владельца клуба?", мне сказали: "Да, сэр". Это произошло за два дня до игры, поэтому я подал в отставку. Я написал все это в письменной форме.