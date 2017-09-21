Марсело Бьельса: "Ни при каких обстоятельствах не уйду из "Лилля"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса снова раздраженно отреагировал на вопросы журналистов, которые поинтересовались, может ли он уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Ему также припомнили скандальный уход из "Марселя" в 2015 году.

– Я не уйду в отставку и не откажусь от своего поста, – цитирует Le Figaro Бьельсу. – Меня могут только уволить. Это зависит не от меня. Никаких шансов, что я уйду сам. Я убежден в своем проекте. Ни при каких обстоятельствах не покину "Лилль". А что касается истории с "Марселем", то вы ничего не знаете. Читаете только слухи.