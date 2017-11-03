Марсело Бьельса: "Болельщики не должны угрожать игрокам"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса считает, что болельщики не должны критиковать футболистов его команды, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1. Перед игрой чемпионата Франции с "Метцем" группа фанатов пришла на тренировку "Лилля" с баннером: "Ваш последний шанс: "Метц".

– Это сообщение должно быть адресовано мне, – цитирует AFP Бьельсу. – Игроки не должны получать угрозы. Я понимаю самых радикальных болельщиков. Они очень тонко переживают. Им не хватает положительных результатов. Но это не значит, что я согласен с давлением на игроков. Они этого не заслуживают. Угрозами игру не улучшить. Болельщики должны считать меня за все ответственным.