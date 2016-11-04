"Марсель" заинтересован в Рюффье

"Марсель" намерен следующим летом укрепить вратарскую линию. Как сообщает L'Equipe, провансальцы намерен приобрести у "Сент-Этьена" Стефана Рюффье. Нынешнее соглашение 30-летнего француза с "зелеными" рассчитано до 2018 года. В текущем сезоне Рюффье принял участие в 15 встречах во всех турнирах, пропустил 11 голов и 7 раз сыграл на ноль.

Напомним, что недавно у "Марселя" появился новый владелец, коим стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, который готов выделить значительные средства на укрепление обороны.